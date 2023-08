Ein 24-Stunden-Kampf mit dem inneren Schweinehund liegt hinter Nadine Goltz. Am Samstag ist sie beim 100-Kilometer-Mammutmarsch in München gestartet und am Sonntag, 23:38 Stunden später, im Ziel eingelaufen. Einige positive Überraschungen gab es auf der Strecke – aber auch unzählige Tiefpunkte.

Es war die Hölle, es war der Himmel, mal rabenschwarz, dann wieder kunterbunt. Ich habe gelacht, geweint, geflucht, ich hatte mich fast aufgegeben und dann wieder gefeiert – was alles in 24 Stunden passieren kann, das war mir bis vor dem Mammutmarsch in München nicht bewusst. Mir war klar, dass es kein Zuckerschlecken wird – aber dass es solch ein großes Spiel mit sich selbst ist, hätte ich niemals gedacht. Eines, das kann ich mit Gewissheit sagen: Wer dieses Spiel gewinnt, hat nicht nur Schmerzen ausgehalten, sondern auch unfassbare mentale Arbeit geleistet. Geschafft hatte das in München etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer.

Aber beginnen wir doch am Start: 13.20 Uhr ging es für mich los und mit der Masse an Mitstreitern fand ich zunächst nicht in mein Tempo, viel zu schnell ließ ich mich mittreiben – bis zum ersten Verpflegungsposten bei Kilometer 22. Nachdem ich mich dann kurz gesammelt und gestärkt hatte, ging es für mich auch recht schnell weiter, denn ich hatte eine größere Pause bei der zweiten Station, bei Kilometer 45 eingeplant.

Der immer wieder einsetzende Regen, während der Kilometer dorthin, zwang einen dazu, die Regenmontur anzubehalten – bei 24 Grad nicht wirklich angenehm. Und ich bekam großen Hunger auf etwas Deftiges. Das hatte ich meinem Partner mitgeteilt, als er sich erkundigte, ob alles in Ordnung sei.

Beim zweiten Verpflegungsposten gab es dann gleich zwei große Überraschungen: Zum einen hatte mir mein Partner eine Lasagne vorbeigebracht, zum anderen stand mein Arbeitskollege Marco Armbruster mit einem Plakat dort, auf dem alle meine Kollegen unterschrieben hatten. Was eine große Motivation!

Foto: Renner

Da auf 3 Uhr ein heftiges Gewitter angekündigt war, wollte ich noch zuvor bei der dritten Station – die sich an einer Grundschule befand – ankommen, sodass ich geschützt pausieren hätte können. Nur leider hatte ich mich mit den Kilometerangaben vertan und kam damit eine Stunde zu früh, bereits gegen 2 Uhr bei der Grundschule an. Der erste große Tiefpunkt war damit bei Kilometer 59 erreicht. Einige Blasen und einen bis zum Knie gehenden Ausschlag plagten mich. „So gehts für mich nicht weiter, keinesfalls“, sagte ich mir. Nach einer längeren Phase in diesem Tief, warf ich einen Blick auf die Wetter-App, in Sekunden war ich wieder hoch motiviert: Das Gewitter hatte sich eine andere Richtung gesucht. Somit konnte ich endlich auf Regenhose und Jacke verzichten, mir meine leichten Sportschuhe anziehen und voller positiver Energie in die Nacht weiterwandern.

Das Hoch hielt an bis Kilometer 70. Es zog sich dann an der Isar aber dermaßen entlang. Mein Arbeitskollege machte mir eine weitere Freude und kam morgens nochmals an die Strecke, um mit mir eine kleine Pause einzulegen und mich ein Stück weiter bis Mitte München zu begleiten. Dort waren es „nur“ noch 25 Kilometer bis ans Ziel, klingt erstmal nicht viel, bis man in Stunden rechnet: Noch mindestens fünf Stunden.

Alle zehn Kilometer wurde ein Schild platziert. Foto: Goltz

Der letzte Verpflegungsposten befand sich bei Kilometer 84. Bis dorthin ging es – ganz fies mit Blasen – einmal den Olympiaberg hoch und danach immer weiter dem Nymphenburger Kanal folgend. Die Beine waren Blei, die Füße schmerzten und dazu die Schwüle. Ich wurde geräuschempfindlich und hatte absolut keine Lust mehr.

Und dann kam erneut ein Miese-Laune-Killer: Gab es an der letzten Verpflegungsstation doch tatsächlich Milchreis mit Zimt. Ja, man schöpft tatsächlich positive Schübe aus solch eher unüblichen Dingen, wie einer Milchspeise. Oder einer Banane, auf der „Powerfrau“ stand, die mir eine Helferin in die Hand drückte und sagte: „Extra für Dich.“

Die sich anschließenden längsten 16 Kilometer, die ich je gelaufen bin, wollten niemals enden. Ich joggte immer wieder an, sobald der innerer Schweinehund zu winseln begann. „Wir laufen doch jetzt keine 85 (84, 83, 82) Kilometer, um dann aufzuhören!“, sagte ich mir immer wieder.

Dann hörte ich die Zurufe auf der Zielgeraden. Ab da brach es bereits aus mir raus. Immer wieder kullerten Tränen über die Wangen. Ich lief ins Stadion ein, sah das Ziel, die Menschen, meinen Partner. Mit Tränen in den Augen joggte ich über die Ziellinie, ließ mir meine Medaille umhängen und lief direkt in die Arme meines Partners, in denen ich erst einmal meine komplette Ladung Freudentränen los wurde. Das Gefühl ist nicht in Worte zu fassen. Einfach unbeschreiblich. „Ich habe es tatsächlich geschafft, ich bin ein echtes Mammut“, flüsterte ich – und gestand: „Aber mir tut alles weh.“

Vier Herausforderungen

Mit dem Zieleinlauf von Nadine Goltz haben alle vier Redakteure unserer Serie „LZ bewegt sich“ ihre Herausforderungen absolviert. Wir hoffen, lieber Leser, dass Sie mit uns mitgefiebert, mitgelitten und mitgefreut haben – und wir Sie vielleicht motivieren konnten, sich Ihren eigenen Herausforderungen zu stellen?