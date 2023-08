229 Jahre ist die Lahrer Zeitung mittlerweile alt – doch das war etwas Neues für unseren Verlag: Das Eventhaus Vetter und die Lahrer Zeitung spendierten am Donnerstag auf dem Museumsplatz, direkt vor der LZ-Geschäftsstelle, gemeinsam Gratis-Eis.

Wir waren selbst gespannt, wie das Ganze ankommen würde – und haben uns dann umso mehr über den Andrang gefreut. Denn die ersten Interessenten waren bereits gut eine Viertelstunde vor dem „offiziellen“ Beginn um 14 Uhr da, um sich ihr Eis abzuholen.

Peter und Birgit Vetter, die von ihrer Mitarbeiterin Nadja Erhardt und LZ-Redaktionsleiter Felix Bender bei der Ausgabe unterstützt wurden, hatten Magnum-Classic, -Mandel und -Raspberry im Angebot, dazu weißes Eis für Kinder. Also alles, was das Herz an einem Sommertag begehrt. Das Vetter-Team musste so auch immer wieder zum Kühllaster gehen und Nachschub holen.

Einige Leser waren extra gekommen

Unter den Gästen waren LZ-Leser wie die Familien Heuer und Schneider, die von der Aktion aus der Zeitung erfahren hatten und gemeinsam gekommen waren. „Das passt perfekt zu einem Ferientag“, freute sich Lilly Heuer, während sie sich ihr Schokoladen-Eis schmecken ließ. Andere kamen zufällig vorbei, griffen aber ebenfalls gern zu. So wie Rentner Manfred Maier, der die Sorte „Classic“ wählte und ein dickes Lob spendierte: „Eine tolle Aktion, so etwas tut der Stadt gut!“

Einer hatte es gar nicht weit: Guido Schöneboom hat sein Bürgermeisterbüro in der Schillerstraße, nur einen Steinwurf von der LZ-Geschäftstelle entfernt, und legte mit seinen Mitarbeiterinnen Josie Giedemann und Hildegard Scherrmann eine Eis-Pause ein. Er freue sich immer, wenn auf dem Museumsplatz etwas geboten ist, sagte Schöneboom.

Die Aktion, bei der das Eventhaus Vetter das Eis spendierte und die Lahrer Zeitung die Organisation übernahm, war eine gemeinsame Idee von Peter Vetter und Felix Bender.