Lyrik und Prosa: Schriftsteller Jürgen Becker gestorben

1 Becker machte sich als Lyriker, Prosa-Autor und Verfasser von Hörspielen einen Namen. (Archivbild) Foto: picture alliance / Oliver Berg/dpa

Die Liste der Auszeichnungen, die er für sein literarisches Werk gewann, ist lang - ob Bremer Literaturpreis 1987, Peter-Huchel-Preis 1994 oder Georg-Büchner-Preis 2014. Nun ist der Lyriker gestorben.









Köln - Der Schriftsteller Jürgen Becker ist tot. Er sei im Alter von 92 Jahren in seinem Haus in Köln gestorben, teilte sein Sohn, der Fotograf Boris Becker, der Deutschen Presse-Agentur mit. Jürgen Becker sei am Donnerstag "friedlich zu Hause in meinem Beisein eingeschlafen". Zuvor hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet.