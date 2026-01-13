Luxushotel in Baiersbronn: Traube Tonbach startet mehrjährigen Umbau des Haupthauses

Die Traube Tonbach investiert in das Hauptgebäude des weitläufigen Resorts in Baiersbronn. Der erste Bauabschnitt des mehrjährigen Vorhabens startet Ende Januar.

Die Traube Tonbach startet Ende Januar eine mehrjährige Modernisierung am Hauptgebäude des Hotels in Tonbach. In klar aufeinander abgestimmten Etappen werden neben rund 110 Zimmern und Suiten auch die Fassade und zentrale Gastbereiche wie das Restaurant Silberberg grundlegend energetisch saniert sowie konzeptionell und gestalterisch weiterentwickelt.

„Wir stehen am Anfang eines anspruchsvollen, aber lang herbeigesehnten Vorhabens“, kündigt Matthias Finkbeiner, Geschäftsführer und Mitglied der Inhaberfamilie des Traditionshotels in Baiersbronn, in einer Mitteilung an.

„Wir haben uns sehr genau überlegt, wie unsere Gäste in Zukunft bei uns wohnen wollen und welche Ansprüche sie an die Traube Tonbach haben“, so Finkbeiner. Die Neugestaltung im Haupthaus sei lange geplant, doch nach dem Brand habe der Wiederaufbau des Stammhauses zunächst Vorrang gehabt. „Nun aber investieren wir umfangreich in unsere Substanz und freuen uns auf das Ergebnis.“

Mehr Wohnqualität durch neues Zimmerkonzept

Zudem seien der Einbau einer Klimatisierung, eine verbesserte Dämmung, ein modernisiertes Brandschutzkonzept und Wärmepumpen als Ergänzung zum hauseigenen Blockheizkraftwerk vorgesehen.

Im Zentrum der mehrjährigen Modernisierung steht die Neugestaltung der rund 110 Zimmer und Suiten im Haupthaus. „Ein zeitgemäßes Interieur mit neuen Bädern, Fenstern und Balkonen wird für ein völlig neues Raumgefühl sorgen – gerade auch für Familien und Mehrgenerationenreisen“, verdeutlicht Renate Finkbeiner, geschäftsführende Gesellschafterin, die wie bei vorherigen Projekten die konzeptionelle Bauleitung innehat.

„Wir entwickeln das Gebäude aus den 1950er Jahren so weiter, dass Komfort und Raumgenuss spürbar wachsen. Es geht um entspanntes Wohlfühlen und hochwertige Materialien, die dauerhaft funktionieren. Aber auch um deutlich großzügigere und flexiblere Grundrisse.“

Erfahrene Bauherren: die Inhaberfamilie Sebastian, Heiner, Matthias und Renate Finkbeiner (von links) Foto: Bernhard Kahrmann

In der ersten Etappe entstehen aus bislang 28 Zimmern im Rinkenkopf-Trakt 18 neu konzipierte Zimmer, darunter Maisonette-Suiten mit Kitchenette, die bereits zur Ferienzeit im Sommer bezugsfertig sein sollen.

Restaurant Silberberg bekommt Sonnenterrasse

Als weiterer Bestandteil der ersten Bauphase wird auch das Restaurant Silberberg mit rund 220 Sitzplätzen neugestaltet. „Das Silberberg ist für unser Haupthaus kulinarisch der wichtigste Ort“, weiß auch Geschäftsführer Sebastian Finkbeiner. „Viele unserer Gäste erleben das Restaurant mehrmals am Tag – vom Frühstück über den Nachmittagskaffee bis zum Dinner.“ Umso wichtiger sei es, dass Abläufe, Angebot und Atmosphäre künftig noch besser zusammenpassten. „Als besonderes Highlight bekommt das Restaurant zudem endlich eine große Sonnenterrasse mit fantastischem Blick ins grüne Tonbachtal“, so der Hotelier.

Der erste Bauabschnitt beginnt in einer zehntägigen Betriebspause ab 26. Januar. „Wir haben uns detailliert vorbereitet – technisch wie organisatorisch“, ergänzt Sebastian Finkbeiner. „Zum Auftakt bündeln wir alle lärmintensiven Arbeiten, die sich im laufenden Betrieb nicht realisieren lassen. Anschließend wird die Modernisierung sehr kontrolliert und mit klarer Abschirmung der einzelne Bereiche bis Sommer 2026 fortgeführt.“

Weitere Bauabschnitte in den kommenden Jahren

Nach einer Pause sind weitere Bauabschnitte für 2027, 2028 und 2029 vorgesehen. „Wir haben die Etappen bewusst so gesetzt, dass die Ergebnisse für Gäste Schritt für Schritt erlebbar werden. Zudem gibt es klare Ruhephasen während der Wochenenden, Ferienzeiten und Feiertage“, betont Finkbeiner.