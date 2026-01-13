Luxushotel in Baiersbronn: Traube Tonbach startet mehrjährigen Umbau des Haupthauses

Die Traube Tonbach investiert in das Hauptgebäude des weitläufigen Resorts in Baiersbronn. Der erste Bauabschnitt des mehrjährigen Vorhabens startet Ende Januar.
Die Traube Tonbach startet Ende Januar eine mehrjährige Modernisierung am Hauptgebäude des Hotels in Tonbach. In klar aufeinander abgestimmten Etappen werden neben rund 110 Zimmern und Suiten auch die Fassade und zentrale Gastbereiche wie das Restaurant Silberberg grundlegend energetisch saniert sowie konzeptionell und gestalterisch weiterentwickelt.