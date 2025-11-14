Luxusdiebstahl in Metzingen: Polizei fasst Täter mit präparierter Tasche in Outletcity

Erwischt, verurteilt, vorerst entlassen – alles in 24 Stunden. Ein wohnungsloser Mann scheitert beim Diebstahl teurer Modeartikel in der Outletcity Metzingen.
Ein obdachloser Mann wollte in der Outletcity Metzingen Luxuswaren im Wert von 1.000 Euro mitgehen lassen. Polizisten erwischten ihn jedoch auf frischer Tat, wie die Staatsanwaltschaft Tübingen mitteilte. Die hochpreisigen Bekleidungsstücke und Schuhe hatte der Dieb in einem Bekleidungsgeschäft in eine extra hierfür präparierte Tasche gesteckt.