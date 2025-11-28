Luxus trotz Sparzwang in Rottweil: Fassungslos über falsche Prioritäten

1 Geplante Mountainbike-Anlage steht in der Kritik. (Symbolfoto) Foto: Aitor - stock.adobe.com Zur Diskussion um die Mountainbike-Strecke in Rottweil hat unsere Leserin Erna Hattler aus Göllsdorf folgende Meinung.







Nach dem zustimmenden Lesen zu den Aussagen dieses Leserbriefes und der erlebten Fassungslosigkeit habe ich mich gefragt: Wie viele Bürger und Bürgerinnen werden wohl diesem Projekt zugestimmt haben. Tatsache dürfte sein: Es betrifft einen relativ kleinen Teil der Bevölkerung, Tatsache ist, dass an allen Ecken und Enden sparen angesagt ist. Dagegen steht dieses Luxusprojekt für wenige. Es macht mich sprachlos, wie die Prioritäten für manche Investitionen gesehen werden, andererseits ein völlig unverständliches Beispiel zum Sparen die Schließung von Kinderspielplätzen ist.