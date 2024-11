Luxus-Restaurant des Europa-Parks: Diese Bilanz ziehen die „Eatrenalin“-Gründer zwei Jahre nach Eröffnung

Der Freizeitpark bietet dort ein besonderes Essenserlebnis im Bereich „Fine-Dining“. Die Geschäftsführer Thomas Mack und Oliver Altherr blicken auf die Entwicklungen in dem Edel-Restaurant zurück – und haben Pläne für die Zukunft.

Das „Fine-Dining“-Restaurant Eatrenalin nimmt seit 2022 seine Besucher auf eine kulinarische Reise. Ein Zusammenspiel von visuellen, akustischen und haptischen Eindrücken werde dort vereint, heißt es in einer Pressemitteilung des Europa-Park anlässlich des „zweiten Geburtstags“ von „Eatrenalin“. Bei dem über zweistündigen Restauranterlebnis würden die Gäste verschiedene aufregende Genusswelten mit innovativer Technik erfahren.

Entwickelt wurde „Eatrenalin“ von den Geschäftsführern Thomas Mack, geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Park, und Oliver Altherr. Ziel war es, das „aufregendste Gastronomie-Erlebnis der Welt“ zu schaffen, so die Mitteilung. Die Gründer glauben, dass das gelungen sei.

Lesen Sie auch

„Zwei äußerst erfolgreiche Jahre und weitere prestigeträchtige Auszeichnungen im Bereich Design, Innovation und Kulinarik bestätigen uns in dem Vorhaben, das aufregendste Gastronomie-Erlebnis der Welt geschaffen zu haben“, so Mack. „Wir sind derzeit in Gesprächen hinsichtlich der internationalen Expansion, das Interesse ist sehr groß“, ergänzt Oliver Altherr mit Blick auf potenzielle Investoren.

Menüs passend zum jeweiligen Ambiente

Mehr als 600 000 Teller wurden nach Angaben des Europa-Parks seit Eröffnung vor zwei Jahren angerichtet. Das wechselnde Acht-Gänge Menü wird von dem internationalen Küchenteam der Chefkochs Ties van Oosten und Juliana Clementz kreiert. Die Kompositionen seien passend zum jeweiligen Ambiente der Szenerie in den verschiedenen „Genusswelten“ des Restaurants. Seit Mai dürfen sich Nachtschwärmer zudem über die „Eatrenalin-Late-Night“ freuen. Mehr als 90 Minuten gibt es für die Besucher Cocktails, Live-Auftritte, Snacks und einen DJ zum Ausklang in der Bar, so der Europa-Park in der Mitteilung.

„Eatrenalin“ habe durch sein Angebot in den letzten zwei Jahren sowohl bei den Gästen als auch in der Presse und international für Aufsehen gesorgt, so dass das Restaurant bereits sechs renommierte Preise erhalten hat – darunter auch der begehrte „Thea Award“ („TEA“), der höchsten internationalen Auszeichnung der Freizeitbranche.