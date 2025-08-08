Luxus oder notwendig?: Eine eigene Kehrmaschine für Pfalzgrafenweiler

Bislang ließ die Gemeinde kehren – zweimal jährlich von einer Fremdfirma. Nun hat der Gemeinderat entschieden, eine eigene Maschine anzuschaffen.
Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Pfalzgrafenweiler stand die Beschaffung einer Kehrmaschine für den Bauhof auf der Tagesordnung. Bevor der Gemeinderat bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung mehrheitlich dem Kauf einer selbstfahrenden Kehrmaschine – konkret eines Vorführfahrzeugs mit 300 Betriebsstunden zum Preis von rund 154 100 Euro – zustimmte, informierte Bauhofleiter Jan Vogt über mögliche geprüfte und getestete Varianten.