Luxus oder notwendig?: Eine eigene Kehrmaschine für Pfalzgrafenweiler

Bislang ließ die Gemeinde kehren – zweimal jährlich von einer Fremdfirma. Nun hat der Gemeinderat entschieden, eine eigene Maschine anzuschaffen.

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Pfalzgrafenweiler stand die Beschaffung einer Kehrmaschine für den Bauhof auf der Tagesordnung. Bevor der Gemeinderat bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung mehrheitlich dem Kauf einer selbstfahrenden Kehrmaschine – konkret eines Vorführfahrzeugs mit 300 Betriebsstunden zum Preis von rund 154 100 Euro – zustimmte, informierte Bauhofleiter Jan Vogt über mögliche geprüfte und getestete Varianten.

Leasing komme demnach aus wirtschaftlichen Gründen – aufgrund hoher Kosten und Beschränkungen bei den Betriebsstunden – nicht in Betracht. Eine sogenannte Aufbau-Variante durch Nachrüstung eines Kehraufbaus samt Kehrbesen wurde als zu aufwendig angesehen.

Favorit der Verwaltung ist ein Vorführgerät

Der Kauf einer selbstfahrenden Kehrmaschine mit einem breiteren Einsatzspektrum, das den Bedürfnissen in Pfalzgrafenweiler entspricht, wurde für drei Fahrzeuge erläutert. Ein Vorführfahrzeug mit 1400 Betriebsstunden zum Preis von rund 135 000 Euro schied aus. Ebenso ein Neufahrzeug für mehr als 170 000 Euro.

Favorisiert wurde von Seiten der Verwaltung das sofort verfügbare Vorführfahrzeug, angeboten von der Firma Spinner zum Preis von 154 100 Euro. Mit einer eigenen Kehrmaschine, so Bürgermeister Dieter Bischoff, seien Einsparungen im Fremdbetrieb möglich.

Bauhof will Kehr-Intervalle verkürzen

Zwei Mal im Jahr, so Bauhofleiter Jan Vogt, findet die turnusmäßige Reinigung statt, für die im Haushalt jährliche Kosten von rund 20 000 Euro eingeplant sind. Die Vorzüge des neuen Geräts sind, so der Bauhofleiter, dass es eine breitere Fläche abdeckt und zudem die Arbeitszeit bei der Reinigung der Sinkkästen um ein Drittel reduziert.

Zwei versierte und flexible Stammfahrer werden im Wechsel mit der Kehrmaschine unterwegs sein, kündigte Vogt an. Auch solle dann öfter als bisher gekehrt werden. Da das Müllproblem zugenommen habe, sei dies auch geboten.

Die Fremdfirma kam bisher zweimal jährlich. Das Gerät sollte aus Rentabilitätsgründen jedoch 600 Stunden jährlich laufen, führte Vogt aus.

Auch Bürgermeister Dieter Bischoff ist sich sicher, dass das neue Gerät für den Bauhof eine Arbeitserleichterung darstellt und die vermehrten Einsätze letztendlich auch zu einem Unkrautrückgang führen werden.

Ratsmitglied Oliver Döttling (FWV) fand den Ansatz des Bauhofs fast schon übergründlich. Er bezweifelte, ob dies in dieser Form notwendig sei. Bürgermeister Dieter Bischoff verdeutlichte, dass hier ein falscher Eindruck entstanden sei. Der Bedarf sei vorhanden, und der Einsatz der Kehrmaschine verschaffe Arbeitserleichterungen, die jedoch die Grundreinigung nicht ersetzen. Diese sei in Teilen auch weiterhin nötig, betonte der Bürgermeister.

Gemeinderat Adolf Gärtner (FWV) sprach sich für die Anschaffung der Kehrmaschine aus, jedoch nicht für eine Erhöhung des Reinigungsstandards. Vielmehr sollten Schäden – die durch zunehmendes Wachstum von Unkraut entstünden – durch frühzeitiges Eingreifen vermieden werden.

Ein vernünftig arbeitendes Mittelklasse-Modell

Die Idee von Roland Mäder, Ortsvorsteher von Durrweiler, das Gerät gemeinsam mit anderen Gemeinden zu nutzen, gestaltet sich laut Vogt schwierig, da es meist zeitgleich gebraucht wird.

Dass es sich – wie von Hein Gall (CDU) so aufgefasst – bei dieser Kehrmaschine um ein Luxus- oder High-End-Gerät handele, dem widersprachen Bischoff und Vogt klar. Gekauft werde eine Mittelklasse-Maschine, die vernünftig arbeite. Dies ist auch insofern sinnvoll, als dass die Leistungen vom Bauhof erwartet werden und die Gemeinde im Gegenzug die dafür notwendigen Geräte zur Verfügung stellen müsse, betonte Bischoff.