Drehleiter im Einsatz Acherner Feuerwehr rettet Seniorin aus brennendem Haus

Zwei Menschen sind am Mittwochabend beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Achern leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen geriet eine Wohnung im ersten Obergeschoss aus bislang unbekannter Ursache in Brand, teilt die Polizei mit.