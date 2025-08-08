Luxus im Rathaus: Das Ende vom Lahrer Kaffee-Gate

Der Autor macht sich Gedanken darüber, wie es nach dem Ärger um die teuren Kaffeemaschinen in der Lahrer Verwaltung weitergeht.

Die unzähligen Kaffeemaschinen-Witze, die mich dieser Tage erreichten, erspare ich Ihnen (und dem Lahrer Rathaus) an dieser Stelle. Mit Ausnahme einer tatsächlich richtig lustigen, weil mehr- und hintersinnigen Reaktion: Die Werbegemeinschaft wies Anfang der Woche auf Facebook auf die Sonderaktion eines hiesigen Elektrofachhändlers hin, bei dem aktuell alles – „vom Filtergerät bis zum Vollautomaten“ – günstig zu haben sei. Dazu gab’s ganz subtil den Hashtag „Lahr, das gönn’ ich mir“.

Ja, ja, die Stadt hat sich gegönnt: zwei „Franke A 600“ für knackige 30 000 Euro. Die verbale Prügel, die die Verantwortlichen dafür haben einstecken müssen, war hart und verdient. Leere Konten, teure Tassen – das geht nicht.

Aber Achtung, Richtungswechsel: Jetzt darf es auch wieder gut sein! Ja, richtig gelesen – ausgerechnet der, der Kaffee-Gate öffentlich gemacht hat, ruft dazu auf, die Sache auf sich bewenden zu lassen.

Zwar ist die rathausinterne Aufarbeitung des Luxusgeräte-Skandals (einmal mehr) stümperhaft, wenn just am Tag nach der Presseanfrage der Kaffee plötzlich kostenpflichtig wird und gleichzeitig die privaten Maschinen aus den Mitarbeiterbüros verbannt werden. Doch konkret jene, die den Kauf getätigt und abgesegnet haben, dürften ihre Lektion gelernt, ihre Lehren gezogen haben. So wie der Gemeinderat, der künftig sicher genauer hinschauen wird, wo die (kaum mehr vorhandenen) Mittel hinfließen.

Solange wir keine Hinweise auf das Gegenteil haben, dürfen, nein müssen wir davon ausgehen, dass die Verantwortlichen nicht absichtlich Steuergelder verbrannt (oder verbrüht?), sondern nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben. Und wenn dem so ist, greift ein aus allen Lebenslagen bekannter Dreiklang: Fehler, Schelte, Verzeihen. Im konkreten Fall sind wir am letzten Ton angelangt.

Allen, die jetzt aufstöhnen, weil das schnell liebgewonnene Stadt-Bashing schon wieder vorbei sein soll, sei gesagt: Wir halten unsere Augen und Ohren weiterhin offen. Mehr denn je, wenn es um Rathausausstattung geht.