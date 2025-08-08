Luxus im Rathaus: Das Ende vom Lahrer Kaffee-Gate

Der Autor macht sich Gedanken darüber, wie es nach dem Ärger um die teuren Kaffeemaschinen in der Lahrer Verwaltung weitergeht.
Die unzähligen Kaffeemaschinen-Witze, die mich dieser Tage erreichten, erspare ich Ihnen (und dem Lahrer Rathaus) an dieser Stelle. Mit Ausnahme einer tatsächlich richtig lustigen, weil mehr- und hintersinnigen Reaktion: Die Werbegemeinschaft wies Anfang der Woche auf Facebook auf die Sonderaktion eines hiesigen Elektrofachhändlers hin, bei dem aktuell alles – „vom Filtergerät bis zum Vollautomaten“ – günstig zu haben sei. Dazu gab’s ganz subtil den Hashtag „Lahr, das gönn’ ich mir“.