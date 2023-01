11 Mit Champagner im Luxusmobil unterwegs. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Auf der Urlaubsmesse CMT sind derzeit rund 1200 Reisemobile und Caravans zu sehen. Für manche Fahrzeuge müssen Interessenten dabei tief in die Tasche greifen. Der „Empire Liner“ des deutschen Herstellers Moreno kostet beispielsweise rund 680 000 Euro – in der Basisversion. Wer Sonderwünsche hat, wird natürlich auch fündig – mit den entsprechenden Aufpreisen.

Doch was bietet eigentlich ein rollendes Zuhause der Oberklasse? Wir zeigen in unserer Bildergalerie Besonderheiten – auch bei der Innenausstattung. Und Sie erfahren, was Kunden, die alle Extrawünsche ankreuzen, für das Fahrzeug am Ende bezahlen müssen. Klicken Sie sich durch!