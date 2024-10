Luxemburg: Großherzog Henri ernennt seinen Sohn zum Stellvertreter

2 Großherzog Henri (69) - hier mit seiner Frau Maria Teresa von Luxemburg - will seinen Sohn Guillaume (42) zum Stellvertreter ernennen. (Archivbild) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der amtierende Monarch von Luxemburg bereitet seine Amtsübergabe vor. Nach 24 Jahren auf dem Thron wird sein Sohn sein Stellvertreter. Ein Datum für die Abdankung des Staatschefs gibt es noch nicht.









Link kopiert



Luxemburg - In Luxemburg bahnt sich ein Wechsel an der Spitze des Staates an: Großherzog Henri wird seinen Sohn Guillaume am Dienstag (8.10.) offiziell zu seinem Stellvertreter ernennen und somit die Amtsübergabe vorbereiten. Als "Lieutenant-Représentant" werde Erbgroßherzog Guillaume (42) dann "bestimmte Zuständigkeiten" übernehmen, während Großherzog Henri (69) weiter Staatschef bleibe, teilten das Staatsministerium und der großherzogliche Palast mit. Wann Henri abdankt, ist noch offen.