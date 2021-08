1 Christian Streich und der SC Freiburg gastieren beim VfB Stuttgart. Foto: imago images/Frank Scheuring

Just in dem Moment, in dem er seine große Wertschätzung für Hamadi Al Ghaddioui zum Ausdruck bringen wollte, entfiel Christian Streich der Name des Stürmers vom VfB Stuttgart.

Freiburg - Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel beim VfB Stuttgart sorgte Christian Streich für einen lustigen Verhaspler. „Nichtsdestotrotz haben sie richtig gute Fußballer“, sagte der Trainer des Bundesligisten SC Freiburg zwei Tage vor dem Landesduell (Samstag, 15.30 Uhr/Liveticker) über die vielen verletzungsbedingten Ausfälle des VfB. Nach Daniel Didavi wollte er exemplarisch auch Al Ghaddioui aufzählen, doch dann verhaspelte sich der 56-Jährige.

„Wie heißt er?“, fragte Streich schließlich erst den neben ihm sitzenden Pressesprecher des Clubs und dann in die Runde der per Video zugeschalteten Journalisten. Gemeinsam halfen diese Freiburgs Coach auf die Sprünge. Er bitte Al Ghaddioui das zu entschuldigen, sagte Streich. „Offensichtlich kann ich nicht so gut fremdländische Namen aussprechen. Das ist keine Missachtung. Ganz im Gegenteil: Es ist meine Dummheit.“ Tatsächlich war es weder das eine noch das andere - sondern einfach nur ein lustiger kleiner Aussetzer, der den Anwesenden dementsprechend ein kurzes Schmunzeln entlockte.