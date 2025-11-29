Lustige Videos eines Offenburgers: Wie ein Mini zum Internethit wurde

Mathias Koschel – auch Matse genannt – hat eine besondere Beziehung zu seinem Wagen. Das britische Auto hat er von seinem Vater, der begeisterter Fan des Kleinwagens ist.
„Ich mache nur Quatsch und habe viel Spaß dabei“, so beschreibt der Offenburger Mathias Koschel seinen Internetauftritt. Während andere in seinem Alter auf der Plattform Instagram vor ihren modernen und teuren Autos posieren, stellt der 24-jährige Videos mit seinem Mini online – und hat damit Erfolg. Dieser ist Baujahr 1988 und war ein Geschenk seines Vaters zum Abitur.