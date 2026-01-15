„Lurewiebli“ laden ein: So bereitet sich Schuttertal auf Ansturm der Narren vor

In Schuttertal fiebert man dem Jubiläumswochenende der „Lurewiebli“ entgegen. Narrendorf und Zelte stehen bereits.
Rund um die Festhalle und auf dem Grundschulgelände herrscht derzeit reger Betrieb, denn die Narrenzunft Lurewiebli steckt mitten in den Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zu ihrem 22-Jährigen, das am kommenden Wochenende gefeiert wird. Seit Monaten wird geplant und organisiert. Nun heißt es „gemeinsam anpacken“, damit das Narrendorf und die Festhalle für das närrische Wochenende vorbereitet sind.