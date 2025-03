Ärzte: Papst nicht mehr in unmittelbarer Gefahr

Rom - Papst Franziskus ist nach Einschätzung der behandelnden Ärzte nicht mehr in unmittelbarer Gefahr. Dies geht aus dem ärztlichen Bulletin hervor, das der Vatikan am Abend in Rom veröffentlichte. Der 88-Jährige liegt seit dreieinhalb Wochen mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus.