Generalprobe in der Bizerba-Arena TSG Balingen testet ein letztes Mal – das erwartet Murat Isik

Vor dem Pflichtspielauftakt gegen den FC Nöttingen testet die TSG Balingen am Samstag ein letztes Mal. In der Bizerba-Arena geht es um 14 Uhr gegen einen Ligakonkurrenten. Wer steht alles in der Startelf?