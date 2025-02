Lukas Krauss WM Ski alpin: Dauchinger erreicht beim Auftakt in der Abfahrt Platz 22

Schwenninger Wild Wings Keine Zeit mehr für Grippe – Steve Walker will sein Team wieder pushen

Schwenninger Coach kehrt zum „Endspiel“ gegen Frankfurt am Freitag daheim wieder an die Bande zurück. Angeschlagene Mannschaft muss nach der Niederlage in Straubing zu viel (unberechtigte) Kritik einstecken. Schlaue Bremerhavener leisten Schwänen Schützenhilfe.