Der alpine Skirennfahrer Lukas Krauss (SSC Schwenningen) wurde bei den deutschen Meisterschaften der Herren im Super G in Innsbruck hervorragender Zweiter. Der Dauchinger lag lediglich 8 Hundertstel Sekunden hinter dem Sieger Benno Brandis (Durach), dem amtierenden Junioren-Weltmeister im Super G.

Lukas Krauss zeigt sein vielseitiges Können

Lukas Krauss krönte damit seine erfolgreiche Rennsaison. Im Abfahrtsrennen belegte der 20-Jährige den guten sechsten Platz.

Lesen Sie auch

Auch im Riesenslalom war der Schwarzwälder bei der DM an den Start gegangen. Er rutschte allerdings im ersten Durchgang mit zu wenig Grip an einem Tor aus und kam so nicht in die Wertung.

Der abschließende Wettbewerb, der hervorragend durch den Skiclub Starnberg organisierten deutschen Meisterschaften, war der Slalom. So bot sich für Lukas Krauss noch einmal die Chance, sich mit den besten deutschen Alpinen im engen Stangenwald zu messen.

Hinter Linus Straßer

Weltklasse-Fahrer Linus Straßer (München), Bronzemedaillen-Gewinner der diesjährigen WM in Saalbach, legte eine überragende Bestzeit im ersten Durchgang vor. Mit Startnummer 19 musste sich Lukas Krauss in Durchgang 1 mit einer bereits stark ramponierten Piste auseinandersetzen und reihte sich nach fehlerfreier Fahrt mit fast 3 Sekunden Rückstand auf dem Zwischenrang 14 ein. In Durchgang 2 legte sich der Dauchinger noch einmal ins Zeug und erreichte hier mit der viertbesten Zeit am Ende noch Rang 8. Linus Strasser verteidigte seinen Titel.

Lukas Krauss wird seine Saison in den kommenden Tagen mit der Teilnahme bei den deutschen Zollmeisterschaften und mit zwei Starts bei den FIS-Rennen in Pfelders/Südtirol abrunden.