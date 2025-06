1 Lukas Ehrle zeigte seine Klasse inmitten der Weltelite beim Broken Arrow Skyrace in Kalifornien. Foto: Ehrle Lukas Ehrle erreicht in Kalifornien bei der Golden Trail World Series den hervorragenden fünften Platz.







Das Debüt in der Golden Trail World Series (GTWS) hätte für den Villinger Lukas Ehrle (LG Brandenkopf) kaum besser laufen können. Beim Broken Arrow Skyrace in Kalifornien belegte der 20-Jährige in einem absoluten Weltklassefeld den ausgezeichneten fünften Rang.