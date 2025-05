Lukas Ehrle Leichtathletik: Für das Villinger Lauftalent erfüllt sich in Frankreich ein großer Traum

1 Lukas Ehrle (Dritter von rechts) im französischen Pacè auf den 10 000 Metern der Herren beim Europacup. Foto: Jannis Kellermann Lukas Ehrle knackt über die 10 000 Meter im deutschen Nationaltrikot beim Europacup die badische Bestmarke und zeigt sich im Ziel als Fünfter bei den Herren überglücklich.







In der französischen Stadt Pacè in Beretagne (Frankreich) fand der Leichtathletik-Eurocup über 10 000 Meter statt. Der Villinger Lukas Ehrle (LG Brandenkopf) wurde vom Deutschen Leichtathletikverband für seinen ersten Männerstart im Nationaltrikot auf der Bahn nominiert, in der Hoffnung gemeinsam mit Nils Voigt (TV Wattenscheidt) und Tom Förster (LG Braunschweig) in der Nationenwertung ein starkes Teamergebnis einzufahren.