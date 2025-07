Zum ersten Mal fand ein Berglauf-Weltcup-Rennen auf chinesischen Boden statt. In der Region Chongli, in der 2022 einige Wettbewerbe der olympischen Winterspiele ausgetragen wurden, mischte sich auch der Villinger Top-Läufer Lukas Ehrle (LG Brandenkopf) unter die Weltelite.

Das erste Rennen

Beim Uphill-Weltcup über 7,3 Kilometer und 680 Höhenmeter sortierte sich Ehrle direkt in der Spitzengruppe ein und beobachtete die Ausreißversuche seiner Konkurrenten. Bei Kilometer zwei setzte er dann selbst eine Attacke, die das Feld komplett sprengte.

Fortan hatte der Schwarzwälder nur noch den Kenianer Michael Selelo Saoli im Nacken, der vor dem Rennen als absoluter Favorit gehandelt worden war. Bis circa Kilometer fünf konnte der talentierte Nachwuchsläufer die Führung behaupten, in der Folge kam es zu ständigen Positionswechseln zwischen Ehrle und Saoli.

Der Zielsprint musste zwischen den beiden die Entscheidung bringen. In einem spannenden Finish verteidigte der Villinger den ersten Platz und feierte nach 35:12 Minuten den zweiten Weltcup-Sieg in seiner Karriere. Ehrle ist nun der erste Berglauf-Weltcupsieger auf chinesischem Terrain.

Der zweite Weltcup in China

Ohne lange Regenerationszeit wartete an Tag zwei der Classic-Weltcup über 21,2 Kilometer und 1257 positiven und negativen Höhenmetern auf die Athleten.

Erneut ging Lukas Ehrle das Rennen offensiv an blieb dran an Saoli. Nach dem ersten Skihang-Anstieg musste 20-Jährige mit Paul Machoka noch einen weiteren Kenianer ziehen lassen, dennoch gelang es ihm, den Bronzerang auf der technisch schwierigen Strecke bis ins Ziel zu verteidigen und die beiden führenden Kenianer immer in Sichtweite zu behalten.

So beendete der Deutsche Berglaufmeister das Wochenende mit einem weiteren prestigeträchtigen Weltcuppodest. Seine Laufzeit betrug 1:40:17 Stunden – Saoli siegte (1:38,19).

Das sagt Lukas Ehrle

Lukas Ehrle war nach den beiden Weltcup-Rennen überglücklich: „Die Reise nach China war ein Riesenerlebnis. Spätestens jetzt bin ich in der absoluten Weltspitze angekommen. Als erster Athlet, der einen Weltcup in China gewinnt, werde ich immer Teil der internationalen Berglaufhistorie sein. Der Spurtsieg gegen Saoli am Samstag ist natürlich extrem viel wert, aber auch Platz drei am Sonntag ist für mich eine Wahnsinnsleistung. Das chinesische Publikum war wirklich toll- so viele Selfie- und Interviewanfragen gab es noch nie- man hat sich gefühlt wie ein Popstar.“