Es war der Tag der Entscheidung auf dem sehr guten Pfeffinger Rasenplatz. Über 400 Zuschauer säumten den Spielfeldrand.

Der 1. FC Burladingen zeigte technisch anspruchsvollen Fußball. Es haperte jedoch vor allem an der Chancenverwertung. „Unsere Spielphilosophie war es über die ganze Runde gepflegten Fußball zu zeigen. Das haben wir auch gemacht, mit Kurzpassspiel. So haben wir uns auch viele Chancen herausgespielt“, sagte Burladingens Coach Heinrich David kurz nach der Partie. Alleine Valentino Puccio hatte zweimal einen Treffer auf dem Fuß.

Laufen nutzt seine Momente

Doch es sollte nicht der Tag des FCB sein. Laufen ging durch zwei Standards bis zur Pause mit 2:0 in Front. Nach 20 Minuten traf Spielertrainer Nico Heckendorf per Kopf. Das 2:0 fiel nach einem direkten Freistoß von Marco Schneider aus 30 Metern. Sein raffinierter Ball rutschte durch Freund und Feind und schlug im Kasten von Burladingens Keeper Can Kabakcioglu ein. Kurz nach der Pause hätte der starke Lars Kiefer das 3:0 markieren müssen, doch sein Schlenzer ging über das Torgehäuse. So blieb die David-Elf im Spiel und rannte gegen gut verteidigende Laufener immer wieder an. Nach einer Stunde gab es Elfmeter. Marcel Lukovnjak lief an, doch TSV-Keeper Lukas Diller ahnte die Ecke und parierte.

Spannung nach dem Anschlusstreffer

Burladingen kam in der 71. Minute dennoch zum 1:2 durch Joker Kevin Haiber. Derselbe Spieler ließ die allerbeste Ausgleichschance in der 85 . Minute liegen, als er den Ball per Direktabnahme im Strafraum über das Tor bugsierte.

So durften Nico Heckendorf und seine Laufener am Ende jubeln. „Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft, weil sie richtig geil gefightet hat. Burladingen hätte es am heutigen Tag auch verdient gehabt, aber so sind eben Relegationsspiele. Wir haben nicht unverdient gewonnen.“

Gegner steht bereits fest

In der anderen Entscheidungspartie zwischen den Vizemeistern der Kreisligen A1 und A3 gab es einen eindeutigen Sieger. Die SGM Zimmern II/Horgen gewann mit 4:0 (2:0) gegen den SV Renquishausen. Die SGM trifft somit auf Laufen.

1. FC Burladingen: Kabakcioglu – P. Sieg (78. Pellizarri), Abdisalaan Adan (56. Krutak), Lukovnjak, E. Sieg, , Puccio (58. Haiber), Mehov (90.+1 Holzer), Misailidis (68. Locher), Sarigülle, Haag, Cheick Oumar.

TSV Laufen: Diller – Favier, D. Schneider, K. Bendrin, Kiefer, , Dannecker (73. Can Yildiz), M. Schneider, Heckendorf, George, Seyfarth, Fuss.

Tore: 0:1 Nico Heckendorf (21.), 0:2 Marco Schneider (41.), 1:2 Kevin Haiber (71.)

Schiedsrichter: Benjamin Kammerer mit Aaron Jauch und Lennart Ginter.

Zuschauer: 415.