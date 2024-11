Einen Chefarztwechsel gab es in der Akut-Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Luisenklinik.

Die bisherige Chefärztin der Akut-Abteilung, Magli Miriam Hun Vásquez, möchte aus familiären Gründen etwas kürzertreten, teilt die Luisenklinik mit.

Hun Vásquez ist seit 2014 in der Luisenklinik, zunächst als Assistenzärztin, dann als Ober- und zuletzt als Chefärztin. Während ihrer Zeit als Chefärztin konnte sich über die Inbetriebnahme von zusätzlichen stationären und tagesklinischen Behandlungsplätzen die Abteilung nochmals erweitern und ihre Position als etablierte Größe in der regionalen psychosomatisch-psychotherapeutischen Versorgungslandschaft weiter festigen. Sie bleibt die Klinik als Oberärztin in Teilzeit weiterhin erhalten.

„Gleichzeitig freuen wir uns, dass wir mit Felicitas Fahlisch die vakante Chefarztstelle hochkompetent und umgehend wieder neu besetzen konnten“, so die Klinik in ihrer Mitteilung. „Frau Fahlisch ist eine fähige, langjährig erfahrene Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie mit Zusatzqualifikationen in Traumatherapie“, erläutert die Klinik.

Nach ihrem Studium der Medizin in Ulm zog es sie 2004 auf die Baar, und sie blieb seither für ihre weitere Laufbahn von Assistenzärztin über Fach-, Ober- und Chefärztin der Region treu.

Privaten Ausgleich findet sie bei ihren Hobbys, unter anderem Bogenschießen, und bei ihren Katzen. Ihr zur Seite steht weiterhin Annett Stephan, eine sehr erfahrene Psychologische Psychotherapeutin. Stephan ist ebenfalls eine langjährige Mitarbeiterin der Luisenklinik. Sie hat im Jahr 2007 als eine der ersten Psychologinnen ihre Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin, mit Vertiefungsfach Verhaltenstherapie absolviert.

„ Felicitas Fahlisch und Annett Stephan stehen gemeinsam einem hoch engagierten und motivierten pflegerisch-therapeutisch-ärztlichem Team vor“, heißt es in der Mitteilung. Alle gemeinsam werden sie die Akut-Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Luisenklinik Bad Dürrheim mit 38 Betten und zwölf Tagesklinikplätzen und angeschlossener psychotherapeutischer Ambulanz in derselben hohen Behandlungsqualität wie bisher fortführen und weiterentwickeln.