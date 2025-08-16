Luisenklinik Bad Dürrheim: Depression – ein Thema wird Chefsache

Hat der Kollege nur den üblichen Beziehungsstress oder doch schon eine beginnende Depression? Ob oder nicht: Das genaue Hinschauen macht die Luisenklinik Bad Dürrheim zur Chefsache.
Norbert Grulke, Ärztlicher Direktor der Luisenklinik in Bad Dürrheim, hat gut 20 Ausdrucke auf seinem Schreibtisch ausgelegt. Diese spiegeln die Hintergründe und Ergebnisse eines Projektes wider, das vor 15 Jahren gestartet wurde: Mit dem Ziel, eine Entwicklung auszubremsen, die nicht nur die Leitung der Bad Dürrheimer Klinik für psychische und psychosomatische Erkrankungen alarmierte und handeln ließ.