Luisenklinik Bad Dürrheim Corona ist eine Belastungsprobe für junge Patienten

"Zunächst gab es relativ wenig Auswirkungen", erzählt Ledwon-Feuerstein rückblickend auf den ersten Lockdown im Frühjahr. Eingeschränkt sei vor allem die eigene Arbeit in der Klinik gewesen mit vielfältig zu beachtenden Hygienekonzepten, allerdings wurden die Besuche bei den Patienten eingeschränkt. Es sei ein Belastungsprobe für alle gewesen. "Die Kinder und Jugendlichen in der Fachklinik waren sehr diszipliniert und sehr verständnisvoll", davon war die Chefärztin positiv überrascht. Auch die Angehörigen seien eher froh gewesen, dass in der Klinik trotz des Lockdowns weitergearbeitet wurde. Doch die Auswirkungen zeigten sich im Zuge des Homeschoolings – dieses hatte einige Folgen.

Eklatante Unterschiede bezüglich des sozialen Gefüges

"Kinder, die sowieso schon Probleme mit dem Schulbesuch hatten, waren zwar zunächst entlastet. Als der Frontalunterricht wieder losging, hatten sie jedoch große Schwierigkeiten, Fuß zu fassen. Die Schulängste sind massiv erneut aufgetreten", erinnert sie sich. Es traten auch eklatante Unterschiede zu Tage bezüglich des sozialen Gefüges, in denen die Kinder und Jugendlichen leben. Bei Kindern in Familien, die sowieso schon Schwierigkeiten hatten, ihre Kinder zu unterstützen, sei es noch schwieriger geworden. Der Lockdown habe auch dazu geführt, dass sich bei Jugendlichen, die Drogen oder Alkohol konsumieren, dieses Problem, ähnlich wie Mediensucht, verstärkt hat.

Ein ganz anderes Problem hatten beispielsweise Kinder mit ADHS. Ihnen fehlte als Ausgleich der Besuch im Sportverein, damit kamen diese überhaupt nicht zurecht, und bei vielen, bei denen es familiäre Probleme gibt, führte es zu regelrechten Krisen. Ledwon-Feuerstein beobachtete eine verstärkte Einweisung bei akuten Fällen. Was auch häufig zu beobachten war, sei eine Zunahme von depressiven Verstimmungen, Isolation und Rückzug der Kinder und Jugendlichen gewesen. Ein Problem dabei war, dass die schnellen unterstützenden Maßnahmen durch Jugendämter eingeschränkt waren, da diese im ersten Lockdown sehr vorsichtig arbeiten mussten. "Das Hauptproblem", so die Fachärztin, "war das Wegfallen der Strukturen wie Schule, Freizeit und Sportangebote", und weiter: "Die Einschränkungen gehen an den Bedürfnissen und Entwicklungsnotwendigkeiten von Kindern und Jugendlichen vorbei."

Was es nicht gegeben habe, war eine isolierte "Coronaphobie". Allerdings war insgesamt zu beobachten, dass die Kinder und Jugendlichen, die zum Beispiel bereits unter Angst- und Zwangsstörungen leiden, die "Coronaangst" mit eingebaut hätten. Auch Patienten mit dem Asperger Symptom, für die Schule ohnehin schon Stress darstelle, war das Hin und Her zwischen Homeschooling und Präsenzunterricht schwerer zu kompensieren. Abhängig von konkreten, fast ritualisierten Tagesabläufen waren sie bei Änderungen und auch Übertretungen von Hygienevorschriften deutlich gestresst.

In der Behandlung konnte sie beobachten, dass sich Grundzüge von Krankheiten verstärkten und bei guten Entwicklungen, die man auf den Weg gebracht habe, deutliche Rückschritte zu verzeichnen waren – sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich. Indirekt betroffen sind hier zudem die Familien. Ledwon-Feuerstein erklärt: Wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, dann arbeitet man viel vernetzter als bei Erwachsenen. Bei ihren Patienten müsse man systemisch denken, sprich die Familie miteinbeziehen. "Es nützt relativ wenig, wenn man mit dem Kind alleine arbeitet." Verbesserungen seien absolut abhängig davon, wie es dabei im Umfeld läuft.

Therapeutischer Erfolg misst sich am Verhalten im Alltag

Das, was in der Therapie besprochen wurde, konnte in der Lockdownzeit nicht in das Leben übertragen werden. Hier gebe es einen gravierenden Unterschied zu der Arbeit mit Erwachsenen, es gehe um mehr als nur die Einsicht.

Letztendlich messe sich der psychotherapeutische Erfolg daran, wie der Mensch mit dem Alltag zurecht komme. Bei Kindern und Jugendlichen liege die Messlatte beispielsweise beim Standing in einer Gruppe und wie sie sich trauen, Talente zu entwickeln und Neues auszuprobieren.

Pandemie bietet Zeit für das neue Entdecken traditioneller Dinge

Was sie in den vergangenen Wochen von ihren Patienten auch erfuhr war, dass die Familien ganz traditionelle Dinge wieder entdecken, wie beispielsweise ein Brettspiel zu spielen, es könne zudem miteinander gebacken oder gekocht werden. Wenn man die Großeltern nicht sehen kann, für diese einen Film mit dem Handy drehen, ein Päckchen schicken oder andere Dinge.

Sie weiß, dass sich die Kinder Zeit wünschen mit der Bezugsperson oder mit ihren Eltern, und dafür könne man die Kreativität der Kinder nutzen.

Mehr über die Luisenklinik:

Die GVG AG betreibt Kliniken für psychische und psychosomatische Erkrankungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an drei Standorten. Die Zentrale und das Mutterhaus mit ihren Fachabteilungen befinden sich in Bad Dürrheim, in Radolfzell ist eine tagesklinische Außenstelle der Kinder- und Jugendpsychiatrie, und in Stuttgart befindet sich eine ganztägige ambulante psychosomatische Reha-Klinik. In Bad Dürrheim werden zudem Erwachsene aufgenommen, sowohl im akuten als auch im stationären Bereich.

Die Behandlung erfolgt multimodal auf der Grundlage eines verhaltensmedizinischen Konzeptes unter Integration weiterer wissenschaftlich begründeter Verfahren (psychodynamische, familien-, hypno- und traumatherapeutische Elemente) unter Einbeziehung von sport- und bewegungstherapeutischen, künstlerischen, ergo- und berufstherapeutischer Angeboten, die mit den einzel- und gruppenpsychotherapeutischen Behandlungselementen individuell auf die Bedürfnisse der Patienten zugeschnitten wird. Die gesamte Klinik verfügt in Bad Dürrheim über mehr als 200 Betten. Ebenfalls ist eine Klinikschule in das Haus integriert.