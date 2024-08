1 „Fellows Ride“ nennen die Akteure ihre Aktion, bei der die Motorradfahrer Geld für Projekte sammeln um psychisch erkrankten Personen zu helfen. Foto: Josef Burgmaier

Mit der Demo wollen Motorradfahrer ein Zeichen für Depressionshilfe setzen und sammeln während der Aktion Spenden für verschiedene Projekte.









„Mit offenem Visier für Depressionshilfe“, so lautet die Devise des von Dieter Schneider ins Leben gerufenen Fellows Ride. Unter dem Motto treffen sich Motorradfahrer und machen in ganz Deutschland und dem europäischen Ausland mit Ausfahrten und Demos auf das Thema „Depression“ aufmerksam, welches in der Gesellschaft immer noch ein Tabuthema ist.