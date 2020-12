Luisenhof Vöhrenbach Bereits 17 Bewohner des Pflegeheims verstorben

Noch 34 Bewohner positiv

Mittlerweile hofft der Corona-geplagte Luisenhof, die Talsohle durchschritten zu haben. "Wir sind vorsichtig optimistisch, dass das Schlimmste überstanden ist", so Kurz. Aktuell seien noch sechs Bewohner und 13 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet. Sie würden keine bis leichte Symptome zeigen. Am Donnerstag habe die Quarantäne für 27 Bewohner und zwei Mitarbeiter geendet. Sie gelten dann als genesen. "Wir sind zuversichtlich, dass Anfang nächster Woche weitere Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können", erklärt die Pressesprecherin. Das sei eine positive Entwicklung, die Bewohner und Mitarbeiter positiv stimme. Durch die Rückkehr von erkrankten oder in Quarantäne befindlichen Mitarbeitern verbessere sich langsam die durch Ausfälle angespannte Personaldecke. "Wir sind auf einem guten Weg", freut sich Kurz.