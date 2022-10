2 Schirmherrin Kronprinzessin Victoria aus Schweden mit der Jungforscherin Luise Mast. Foto: Renz/JFZ

So ein Leben als Jungforscherin ist schon spannend. Luise Florentine Mast vom Jugendforschungszentrum Nagold traf sogar schon die schwedischen Kronprinzessin Victoria.















Link kopiert

Nagold - Das Jugendforschungszentrum (JFZ) ist eine 15-jährige Erfolgsgeschichte. Das Forschen am JFZ und die Wettbewerbsteilnahme bei Jugend forscht ist für viele Nachwuchswissenschaftler der Start in eine vielversprechende Karriere und ein Meilenstein in der persönlichen Entwicklung. Die einen stehen am Anfang ihres Berufslebens, die anderen sind kaum mit der Schule fertig.

So unterschiedlich die Lebenswege auch sein mögen, eines haben alle Alumni gemeinsam: Die Neugier, die vielseitigen Interessen und den Willen, ihren eigenen Weg zu gehen. Das beweisen ganz persönliche Erfolgsgeschichten aus über 15 JFZ-Jahren.

Eine kleine Forschergeschichte

Als Luise Florentine Mast das erste Mal das Jugendforschungszentrum betritt, ist sie zwar grundsätzlich an mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern interessiert, hält sich selber aber nicht für besonders begabt. Der Besuch des Jugendforschungszentrums eröffnet ihr eine neue Welt und motiviert sie, sich stärker mit diesen Themen zu beschäftigen. Sie meldet sich an und beginnt kurz darauf mit ihrer Forschung "Mikroplastikfilter für Waschmaschinen".

Beim Waschen in der Waschmaschine löst sich Mikroplastik aus der Bekleidung und gelangt über den Weg des Wassers in die Nahrung. Aus diesem Grund hat sie einen Filter entwickelt und im Laufe der vergangenen Jahre, weiterentwickelt, der sich direkt in Waschmaschinen integrieren lässt.

Seitdem kann sie sich ein Leben ohne Forschen gar nicht mehr vorstellen und verbringt jede freie Minute mit der Arbeit an ihrem Projekt.

Optimale Unterstützung

Für ihre Forschungsarbeit erhielt Luise Mast am JFZ optimale Unterstützung. So wird ihr unter anderem der Zugang zu verschiedenen Firmen und Fachleuten und Computerprogrammen vermittelt. "Das hat einen riesigen Fortschritt für mein Projekt bedeutet", sagt die Jungforscherin selbst.

Die 19-jährige Luise wurde mit ihrem Projekt Regionalsiegerin im Nordschwarzwald, Landessiegerin von Baden-Württemberg und gehört zu den Bundessiegern des diesjährigen Wettbewerbs "Jugend forscht". Dann erhielt die Jungforscherin eine Einladung zur Teilnahme am "Stockholm Junior Water Prize Wettbewerb" in Schweden. Dort vertrat Luise Deutschland.

Das Highlight der Veranstaltung war die Preisverleihung durch die Schirmherrin, Kronprinzessin Victoria von Schweden. Darüber hinaus erhielt Luise eine Einladung zum Empfang beim Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin. Dann wurde Luise zum Bundes-Umwelt-Wettbewerb in Bremen zugelassen und erhielt einen Sonderpreis.

Damit ist aber noch nicht Schluss: Weitere Einladungen stehen an, der Erfinderwettbewerb in Nürnberg und die Teilnahme an der ISEF International Science and Engineering Fair 2023 in Dallas. Was für eine Geschichte!

Die Zukunftspläne

Dem Jugendforschungszentrum will Luise Mast auch in der Zukunft treu bleiben. Wenn nicht als Teilnehmerin, dann als Projektbetreuerin. Für die außergewöhnlichen Chancen und Perspektiven, die es ihr eröffnet hat, ist sie dankbar: "Ohne das JFZ wäre ich nicht da, wo ich heute bin."

Seit dem Abitur im Sommer 2020 macht Luise eine Ausbildung als Chemielaborantin und setzt sich in für die nachhaltige Entlastung des Wasserkreislaufes durch Mikroplastik ein. Bei ihrem Projekt wird die Tüftlerin von Heinz Weippert vom Forschungszentrum in Nagold unterstützt und betreut.

Im JFZ bestehen perfekte Bedingungen, um mit Spaß, Wissen und Kreativität naturwissenschaftliche Phänomene zu entdecken, sich untereinander auszutauschen und im Team zu arbeiten. Wer sich für das JFZ interessiert: Anmeldungen sind per E-Mail möglich an: mail@jugendforschungszentrum.de