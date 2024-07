„Erfolg ist kein Glück“ – unter diesem Motto wurde den Absolventen des Berufskollegs II in feierlichem Rahmen an der Luise-Büchner-Schule ihre Fachhochschulreife verliehen, teilt die Schule mit.

Nach zwei Jahren intensiver Arbeit konnte die Abschlussklasse des Berufskollegs Gesundheit und Pflege von Abteilungsleiter Christoph Herrmann sowie den beiden Klassenlehrern Christian Groß und Carmen Neu in einer Feierstunde gebührend verabschiedet werden.

Lesen Sie auch

Im Beisein von Eltern, Verwandten, Freunden und Fachlehrkräften betonte Christoph Herrmann die Reife, den Gemeinschaftssinn und das Verantwortungsbewusstsein der jungen Erwachsenen. Nur auf diese Weise sei der gegenwärtige Meilenstein, verbunden mit vielfältigen Herausforderungen und Aufgaben wie dem Zusammenwachsen aus zwei Klassen zu einer homogenen Gemeinschaft, erfolgreich zu meistern gewesen, heißt es weiter. Neben der FH-Reife haben einige Schüler zudem die Zusatzqualifikation zum Assistenten im Gesundheits- und Sozialwesen erworben.

Lob für das besondere Engagement an der Schule

Herrmann lobte die Schulabgänger zudem für ihr besonderes Engagement an der und für die Schule – wie beim Tag der offenen Tür, bei der ersten hausinternen Ausbildungsmesse sowie bei ihrer „Herzensangelegenheit“, der Typisierungsaktion mit der DKMS. Darüber hinaus sprach der Abteilungsleiter Lehrkräften, Klassensprechern sowie Eltern und Freunden seinen Dank aus, denn ohne deren Unterstützung wäre der Erfolg der Absolventen nicht möglich gewesen.

Nachdem Herrmann den Schülern seine herzlichsten Wünsche für die weitere Zukunft ausgesprochen hatte, ehrte er die besten Zeugnisleistungen mit der Übergabe von Belobigungen an Samantha Leitao, Isabel Reim, Leonie Schaupp und Annika Singer sowie an den Jahrgangsbesten Thomas Mizich.

Anknüpfend an die Worte seines Vorredners unterstrich auch Christian Groß die Beharrlichkeit und Leidenschaft, mit der die Schüler ihr großes Ziel, die Fachhochschulreife, verfolgt hätten. In Anlehnung an den Text des Lieds „Erfolg ist kein Glück“ blickte er auf die vergangenen beiden Jahre der Schüler im Berufskolleg zurück. Die Schüler hätten bei all ihren Klassenarbeiten, Präsentationen und Prüfungen viel Schweiß gelassen, aber sich allen, auch noch so anstrengenden und vielfältigen Aufgaben mit Bravour gestellt.

Ganz besonders würdigte Groß die Ausdauer und den Zusammenhalt der Klassen, wie bei der Umsetzung der Schlaufuchstage. Jeder Schüler habe seine Fähigkeiten eingebracht, und obwohl man durch Klausuren alleine durchmüsse, so sei man letztlich nur gemeinsam stark – dies habe die Abschlussklasse immer wieder bewiesen und bestätige deren Erfolg.

Unsere Empfehlung für Sie Schulabschluss in Alpirsbach Realschule rollt zum Abschied den roten Teppich aus 52 Schüler wurden bei der Abschlussfeier der Realschule Oberes Kinzigtal verabschiedet. Ihren Dank richteten die Absolventen vor allem an ihre Eltern.

„Flügel wachsen einem nur, wenn man den Mut hat und springt“, gemäß diesem Songtext gelte diese Regel nicht nur im BK2, sondern für das ganze Leben. Die Absolventen sollten Mut haben, Neues zu wagen, egal an welchem Ort oder in welchem beruflichen Bereich, so der Klassenlehrer. Im Anschluss an die Zeugnisübergabe wurden Samantha Leitao und Leonie Schaupp von Fleur Kirn und Christian Groß für ihr Mitwirken im Schulsanitätsdienst geehrt.

Abgerundet wurde die Feier durch eine Ansprache der Klassensprecherinnen Isabel Reim und Dila Süzgec und einen von der Klasse selbst gestalteten Videobeitrag sowie Danksagungen der Schüler an ihre Klassen- und Fachlehrer.