„All you have to do is Dream“: Mit diesem und anderen schönen Klassikern führten Chor und Big Band unter Leitung von Alfred Ade durch die Abiturfeier der Luise-Büchner-Schule in der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn. Die 62 Abiturienten wurden mit viel Herz, Heiterkeit und guten Wünschen verabschiedet.

Dass es auch einmal wichtig ist, zu träumen, sein Leben zu genießen und nicht nur von einer Herausforderung zur nächsten zu hetzen, hob Schulleiterin Petra Kubela in ihrer Abschlussrede für die Abiturienten hervor, wie die Schule berichtet. Daneben erinnerte sie an Herausforderungen der letzten drei Schuljahre, etwa den Fernunterricht, das Maskentragen sowie das gemeinsame Frieren beim Lüften und das Kämpfen durch die Testungsphasen. Zeitweise habe man die digitalen Profilbilder der Schüler besser gekannt als die echten Gesichter, so Kubela.

Das Wesentliche bleibt das Miteinander

Diese Hürden zu meistern, habe den Jahrgang zusammengeschweißt und den Blick für das Wesentliche geschärft: das Miteinander. Neben den Herausforderungen würden den Abiturienten jedoch auch viele schöne Erlebnisse in Erinnerung bleiben, wie Klassenausflüge und Projekte.

„Helden 2023“: So bezeichnete die stellvertretende Elternsprecherin Diana Heinzelmann die Abiturienten. Einige dieser „Helden“ bekamen Preise. Maren Elisa Wetzler erhielt als beste Absolventin in den Fächern Ernährungslehre und Chemie von Gerd Grossmann (AOK) den Kofrányi-Preis. Felicitas Bannasch und Felix Moster bekamen den Physikpreis. Der Sportpreis ging ebenfalls an Felix Moster und zusätzlich an Hanna Tovey. Bernhard Rendler von der Kreissparkasse Freudenstadt übergab den Sparkassen-Förderpreis für moderne Fremdsprachen an Pia Mast und Amon Stein.

Hannah Kraft konnte die Bühne kaum mehr verlassen. Sie erhielt den Scheffel-, den Mathematik- und den Musikpreis. Zudem überreichte ihr der Erste Landesbeamte Reinhard Geiser den Preis des Landrats für die beste Abiturleistung mit der Traumnote 1,0. Hannah Kraft glänzte mit einer kreativen Rede, die sie als Gedicht verfasst hatte und nun im lyrischen Dialog mit ihrer Freundin Anita Klöss vortrug.

Zwölfmal die Eins vor dem Komma

Abteilungsleiter Roland Schindler fand treffende Bezeichnungen für die 62 Abiturienten, die sich als „Zähne-Zusammenbeißer“ und „Marathon-Läufer“ hervorgetan hätten, um letztlich als „Absolventen“ auf der Bühne zu stehen. Gemäß der Wortherkunft würden sich die ehemaligen Schüler nun zum einen von der Schule „lösen“ und zum anderen einen Lebensabschnitt „vollenden“, um in einen neuen zu starten. Er lobte die Beharrlichkeit und Ausdauer, mit der sich die Abiturienten bis zum Schluss durchgekämpft hätten. Zwölf von ihnen erreichten einen Durchschnitt bis 1,9.

Die Tutorinnen der Abschlussklassen ließen die vergangenen drei Jahre in einem Sketch Revue passieren. Dabei überwogen lustige Erlebnisse zu Land, zu Wasser und in der Luft. Ob Pannen im Online-Unterricht, Rettungsaktionen im Hochseilgarten oder ungewolltes Schwimmtraining beim Kanufahren: Zu lachen gab es immer etwas. Für ihr Engagement wurden die Tutorinnen mit Geschenken und herzlichen Worten der Abiturienten belohnt. Auch die Fachlehrer der Profilfächer bekamen Blumen und Danksagungen. Selbst „Luise“, Namensgeberin der Schule, erhielt ein Abschiedsgeschenk: ein Porträt, gemalt von Abiturientin Chantel Chukwu, das künftig die schulische Halle schmücken wird.

Die Abiturienten der Luise-Büchner-Schule

J2A

Franziska Baiker, Annika Braun, Berenike Fee Cornitzius, Milane Eckert, Kaya Zita Fahrner, Mala Gaiser, Anna Haider, Lorenz Heinzelmann, Theresa Isele, Joane Kahles, Felix Moster, Jule Ida Pfau, Leon Rauschenberger, Sina Schaible, Amon Stein, Rana-Gül Susar, Jannik Weiß, Maren Elisa Wetzler, Daniel Leonardo Wosylus.

J2B

Sophie Karoline Blank, Sabrina Burkhardt, Chantel Chukwu, Emily Dürr, Franka Lorena Falcone, Paula Götsch, Marlene Harter, Billy-Joe Holzapfel, Celina Kaupp, Annabel Kirch, Chantal Klumpp, Pia Mast, Melanie Mronsch, Angelina Plat, Leoni Reiter, Jule-Maria Schäfer, Julia Siewert, Sebastian Tebbe, Freya Wein, Melissa Wunsch, Denita Zumeri.

J2C

Felicitas Sophia Bannasch, Lisa-Marie Bok, Fenja Bürkle, Susanne Frey, Elaine Graf, Antonia Grün, Anita Klöss, Hannah Kraft, Jule Lehmann, Luise Neub, Mareike Johanna Pollex, Melena Schanz, Carlotta Schlecht, Rebecca Schmid, Norina Schweikle, Roberto Stan, Hanna Sophia Tovey, Annika Veit, Janine Weigold, Amelie Kiara Zahn.