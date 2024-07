Luise-Büchner-Schule Freudenstadt: Hannah Broska erhält Preis des Landrats für das beste Abi

1 Die Schüler des Abiturjahrgangs der Luise-Büchner-Schule mit ihren Zeugnissen bei der Abschlussfeier im Haus des Gastes in Alpirsbach Foto: Felix Wurster

38 Absolventen der Luise-Büchner-Schule bekamen bei der Abschlussfeier im Haus des Gastes in Alpirsbach ihre Abiturzeugnisse überreicht. Der Jahrgang erreichte einen Gesamtschnitt von 2,4, bei zwölf Schülern stand eine Eins vor dem Komma.









„Ein Hoch auf uns!“: Unter diesem Motto feierten die 38 Abiturienten der Luise-Büchner-Schule ihren Abschied im Haus des Gastes in Alpirsbach. Die ehemaligen Schüler sind froh, das Abitur hinter sich gebracht zu haben, heißt es im Bericht der Schule, erinnern sich jedoch positiv an ihre zurückliegende Schulzeit und betrachten sie als einen „Moment, der immer bleibt“. Mit Wehmut, aber auch Heiterkeit wurden die Abiturienten auf den Weg in einen neuen Lebensabschnitt verabschiedet.