Abteilungsleiter Christoph Herrmann betonte in seiner Ansprache sogleich, dass alle Schüler den bedeutenden Meilenstein, welchen man an diesem Tag feiere, geschafft hätten.

Diese Leistung sei hinsichtlich der Widrigkeiten des pandemiegeprägten ersten Schuljahres ein Beleg für das herausragende Durchhaltevermögen, Engagement und Verantwortungsbewusstsein dieses Jahrgangs. Daneben zeuge das Zusammenwachsen zweier BK I-Klassen zu einer Einheit von Gemeinschaftssinn und Offenheit.

Neben Herausforderungen habe es aber auch viele Aktivitäten gegeben, wie beispielsweise die Abschlussfahrt nach Prag oder die Produktion von Kurzfilmen über die Besonderheiten der besuchten Schulart beziehungsweise der Luise-Büchner-Schule. Gerade bei der Filmproduktion hätten die Schüler auf bemerkenswerte Art ihre Kreativität, Medienkompetenz und Teamfähigkeit unter Beweis gestellt, hob Herrmann hervor. Die Projektergebnisse werden sogar auf der Schulhomepage veröffentlicht.

Aufmerksamkeit und Toleranz, Demokratie und Solidarität

Etlichen Schülern konnte Herrmann zudem zur bestandenen Prüfung zum Assistenten im Gesundheits- und Sozialwesen gratulieren. Daraufhin sprach er den Klassenlehrern und Fachlehrkräften, dem Klassensprecherteam sowie den Eltern und Freunden seinen Dank aus, die allesamt in unterschiedlicher Weise zu diesem erfolgreichen Bildungsabschluss und Bildungsweg beigetragen hätten.

„Haltet Eure Träume hoch und verfolgt Eure Ziele mit Leidenschaft“, so der abschließende Appell des Abteilungsleiters an die Absolventen, der sie aber ebenso daran erinnerte, sich für das mitverantwortlich zu fühlen, was das Zusammenleben in der Gesellschaft ausmache: Aufmerksamkeit und Toleranz, Demokratie und Solidarität.

Jahrgangsbeste erzielte einen Notendurchschnitt von 1,3

Anschließend überreichte der Abteilungsleiter Herrmann die Belobigungen und Schulpreise für herausragende Leistungen: Der Jahrgangsbeste, Michel Schneider, erzielte dabei einen beeindruckenden Notendurchschnitt von 1,3. Mit weiteren Preisen ausgezeichnet wurden Ronja Bohnet, Michelle Elbaev und Lea-Sophie Schiel. Eine Belobigung erhielten Lea Burkhardt, Jennifer Jakielski, Jessica Schlaich und Leonie Stebner.

„Diesen Schuh zieh’ ich mir nicht an“: Unter dieses Motto stellte der Teamleiter und Klassenlehrer des BK II, Christian Groß, seine Rede. Schick gemacht und auf eigenen Beinen – in schönen Schuhen – würden nun alle Schulabgänger vor ihm stehen, um den zweithöchsten schulischen Bildungsabschluss entgegenzunehmen. Man habe individuelle Fähigkeiten entdeckt, weiterentwickelt und viel Neues gelernt, was es auf dem weiteren Lebensweg zu nutzen gelte. Der Abschlussjahrgang sei, so Groß, daher bereit, mit „Siebenmeilenstiefeln“ in die Welt hinauszuziehen – zum Studium, zur Ausbildung oder ins Ausland.

Kreativer Zusammenschnitt mit Szenen der Klasse

Im Anschluss an die feierliche Übergabe der Abschlusszeugnisse ließ die Klassensprecherin Xenia Hegel anhand von Anekdoten aus den verschiedenen Fächern den Unterrichtsalltag des Berufskollegs auf amüsante Weise Revue passieren. Der kreative Zusammenschnitt „BK2 behind the scenes“ mit Szenen der Klasse „hinter den Kulissen“ rundete die Verabschiedung ab.

Absolventen

Ihren Abschluss erhalten haben

Fatma Alhamidi, Asmaa Alnahhal, Eliana Bauer (Schülersprecherin), Ronja Bohnet (Preis), Lea Burkhardt (Belobigung), Michelle Elbaev (Preis), Ceyda Erkekoglu, Xenia Hegel, Celine-Charisse Herrmann, Samira Huber, Jennifer Jakielski (Belobigung), Marion Klink, Antonietta Nardella, Tea Pulja, Emely Sackmann, Lea-Sophie Schiel (Preis), Jessica Schlaich (Belobigung), Michel Schneider (Preis), Fathima Shaheema Simthas, Leonie Stebner (Belobigung), Chantal Sturm, Janina Volkenand, Matis Volle und Mirijam Wittwer.