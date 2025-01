Luftverschmutzung in Thailand: Gefährlicher Smog in Bangkok: Notmaßnahmen eingeleitet

5 Die Behörden haben die Bevölkerung aufgerufen, sich wegen des Smogs möglichst wenig im Freien aufzuhalten. Foto: Peter Kneffel/dpa

Die Luftverschmutzung in Bangkok ist dramatisch. Seit Tagen ist jeder Atemzug gefährlich für die Gesundheit. Jetzt reagiert die Stadtverwaltung - mit welchen Maßnahmen?









Bangkok - Die dramatischen Feinstaubwerte in Bangkok machen den Behörden zunehmend Sorge. Seit Tagen hängt eine giftige Glocke aus Smog über der bei Touristen extrem beliebten Metropole. Jeder Atemzug wird gerade zum Gesundheitsrisiko, bei vielen kratzt der Hals. Zeitweise lag Bangkok in der Statistik der Städte mit der weltweit schlimmsten Luftverschmutzung, die das Schweizer Unternehmen IQAir veröffentlicht, am Morgen auf Rang vier. In Südostasien war die Luft nur im vietnamesischen Ho-Chi-Minh-Stadt noch schlechter.