4000 Kunden offline Telekom-Störung in Horb und Umgebung - das war der Grund

Kleine Ursache, große Wirkung: Weil ein Bauteil in der Telekom-Vermittlungsstelle Horb am Samstag den Geist aufgegeben hat, waren rund 4000 Kunden in der Stadt und der Umgebung offline.