Luftverkehr: USA: Kleinflugzeug stürzt in Wohngebiet in San Diego

USA: Kleinflugzeug stürzt in Wohngebiet in San Diego

1 Die Wohngegend in San Diego Foto: Gregory Bull/AP/dpa 15 Häuser sollen beschädigt sein, Informationen über Opfer gibt es noch nicht. In San Diego ist eine Cessna über einem Wohngebiet abgestürzt.







San Diego - Ein Kleinflugzeug ist in einem Wohngebiet in der US-Westküstenstadt San Diego abgestürzt. Die Polizei bestätigte dies auf der Plattform X und warnte vor ausgelaufenem Treibstoff und Trümmerteilen. Offizielle Angaben zu Verletzten oder Toten gab es zunächst nicht. Laut dem Sender ABC sollen etwa 15 Häuser bei dem Unglück mit der Cessna beschädigt worden sein. Unbestätigte Aufnahmen in den sozialen Medien zeigten Flammen in einer Wohngegend.