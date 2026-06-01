Luftverkehr: US-Investor erwägt Übernahme von Billigflieger Easyjet

Die Investmentgesellschaft Castlelake denkt über ein Kaufangebot für die britische Billigairline nach. Doch Experten sehen hohe Hürden für eine Übernahme: Es geht um Start- und Landerechte.
Minneapolis/Luton - Der britische Billigflieger Easyjet steht möglicherweise vor einer Übernahme durch die US-Investmentgesellschaft Castlelake. Sie bestätigte am Freitag, dass sie über ein Kaufgebot nachdenke. Easyjet pochte daraufhin auf möglichst gute Konditionen für die eigenen Aktionäre. Die Reaktion der Börse fiel deutlich aus: In London stieg der Kurs der Easyjet-Aktie zeitweise um elf Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang März. Experten sehen in den Eigentumsregeln für Airlines mit Flugbetrieb in der EU aber eine große Hürde für einen solchen Deal.