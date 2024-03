Luftverkehr: United-Maschine verliert Rad bei Start in San Francisco

2 Am Boden beschädigte das abgerissene Rad mehrere Autos auf einem Parkplatz neben dem Flughafen. Foto: Haven Daley/AP

Schon wieder eine Boeing: Erst im Januar verlor eine Maschine des Typs 737-9 Max im Steigflug ein Rumpfteil. Nun verliert ein Flieger von United Airlines ein Rad.









San Francisco - Eine Boeing 777 der Fluggesellschaft United Airlines hat beim Start in San Francisco ein Rad verloren. Die Maschine mit rund 250 Menschen an Bord, die eigentlich nach Japan fliegen sollte, landete wenig später problemlos in Los Angeles. United betonte, dass Passagierflugzeuge darauf ausgelegt seien, mit fehlenden oder beschädigten Reifen zu landen. Eine Boeing 777 hat auf jeder Seite unter den Tragflächen jeweils sechs Räder.