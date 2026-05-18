Luftverkehr: Ryanair rechnet wegen Iran-Krieg mit deutlich höheren Kosten

Milliardengewinn, aber düstere Prognose: Warum Ryanair-Chef O'Leary trotz Rekordzahlen keine Entwarnung gibt.
Dublin - Europas größter Billigflieger Ryanair rechnet wegen des Iran-Kriegs mit deutlich steigenden Kosten im laufenden Geschäftsjahr. Kerosin, Personal und Flugzeugwartung dürften teurer zu Buche schlagen, teilte die irische Fluggesellschaft in Dublin mit. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende März flog Ryanair zwar einen überraschend hohen Milliardengewinn ein. Eine Prognose für das neue Geschäftsjahr wollte Konzernchef Michael O'Leary jedoch nicht nennen - obwohl die Gesellschaft ihre Treibstoffkosten schon zu 80 Prozent abgesichert hat.