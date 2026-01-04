Luftverkehr: Nach Technik-Panne wieder Flüge in Griechenland

1 Schritt für Schritt wird der Luftverkehr in Griechenland wieder hochgefahren - doch viele müssen noch warten. (Archivbild) Foto: Socrates Baltagiannis/dpa Es herrschte Funkstille im Tower: Nach dem Technik-Ausfall in Griechenland starten und landen die ersten Flieger wieder. Fluglotsen warnen seit Jahren vor der veralteten Technik.







Link kopiert



Athen - Nach einer schweren technischen Panne und dem vollständigen Erliegen des Luftverkehrs in Griechenland sind am Sonntagmittag wieder die ersten Flugzeuge gestartet und gelandet. "Die Fluglotsen nutzen alternative Frequenzen und können nun wieder erste Flüge abwickeln", sagte der Präsident des Verbands der Fluglotsen Panagiotis Psarros dem griechischen TV-Sender ERTNews. Wann der Luftverkehr wieder vollständig normal laufen sollte, konnte er nicht sagen.