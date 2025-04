Luftverkehr: Mehr Flugunfälle in Deutschland – aber weniger Todesopfer

Verletzte auf Volksfest Trotz TÜV: Fünf Verletzte bei Unfall mit Kettenkarussell

Das Frühlingsfest in Bayreuth lockt am Ostermontag viele Besucher an. Am Abend kommt es an einem Kettenkarussell zu einem Unfall mit einigen Verletzten. Es hatte frischen TÜV - was war die Ursache?