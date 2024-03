1 Die Einigung beim Lufthansa-Bodenpersonal hatte eine Schlichtung hinter verschlossenen Türen gebracht. Foto: Andreas Arnold/dpa

Das Bodenpersonal der Lufthansa bekommt bis zu zu 18 Prozent mehr Geld sowie einen Inflationsausgleich. Doch nach der Einigung stehen bei der Lufthansa weitere Tarifkonflikte an.









Frankfurt/Main - Nach der Einigung im Tarifkonflikt sollen die Gehälter des Lufthansa-Bodenpersonals um bis zu 18 Prozent steigen. Die Beschäftigten sollen über eine Laufzeit von 24 Monaten in zwei Stufen mehr Gehalt bekommen, wie die Gewerkschaft Verdi und das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilten.