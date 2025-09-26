Luftverkehr: Kreise: Lufthansa will Fünftel der Verwaltungsjobs streichen

1 Die Lufthansa will mit einem umfangreichen Stellenabbau in der Verwaltung Kosten sparen. (Foto Archiv) Foto: Andreas Arnold/dpa Trotz guter Geschäftszahlen will Lufthansa sparen: Im Fokus steht ein deutlicher Stellenabbau in der Verwaltung. Details dazu sollen bald folgen.







Link kopiert



Frankfurt - Die Lufthansa will mit einem Stellenabbau in der Verwaltung Kosten sparen. In den kommenden Jahren sollen konzernweit ein Fünftel der Jobs in der Administration gestrichen werden, hieß es aus Unternehmenskreisen. Verkündet werden sollen die Pläne demnach beim Capital Markets Day des Unternehmens am kommenden Montag (29. September). Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Um wie viele Arbeitsplätze es genau geht und welche Konzernteile betroffen sind, blieb zunächst offen. Das Unternehmen wollte sich zu den Berichten nicht äußern. Der Konzern hatte zuletzt rund 103.000 Mitarbeiter.