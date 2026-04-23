Der Krieg im Iran hat den Reise- und Flugverkehr in der Golfregion schwer getroffen. Emirates-Chef Tim Clark gibt sich optimistisch, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht von langer Dauer sind.
Berlin - Der Präsident der Fluggesellschaft Emirates, Tim Clark, geht nicht davon aus, dass die Golfregion wegen des Iran-Kriegs langfristig an Attraktivität und Bedeutung für Reisende verlieren wird. "Die Menschen haben eben ein kurzes Gedächtnis", sagte er auf einer Branchenkonferenz in Berlin, auf der er zugeschaltet war. Die Region habe schon viele Krisen gesehen und sich stets erholt.