Luftverkehr: Frankfurter Flughafen trotz Zuwachs unter Vor-Corona-Niveau

Trotz Zuwächsen bleibt der Frankfurter Flughafen weit von alten Rekorden entfernt. Foto: Boris Roessler/dpa Es wird wieder mehr geflogen, aber die alten Rekorde sind weit weg. In Frankfurt wurden 2025 weit weniger Passagiere abgefertigt als noch vor der Corona-Pandemie.







Frankfurt/Main - Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt wurden im vergangenen Jahr immer noch deutlich weniger Passagiere gezählt als vor der Corona-Pandemie. Zwar wuchs die Zahl der Fluggäste im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent auf knapp 63,2 Millionen, wie der Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt mitteilte. Das waren aber immer noch über 10 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019, als fast 70,6 Millionen Passagiere den Airport genutzt hatten.