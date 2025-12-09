Luftverkehr: Flugzeuge knapp – Airlines erwarten Rekordauslastung

Trotz voller Auftragsbücher bleiben neue Jets Mangelware. Weil die Zahl der Passagiere weiter wächst, dürften die Maschinen voller werden.
Genf - Der Luftverkehr brummt, aber weltweit werden nach Angaben des Luftfahrtverbandes IATA zu wenig Flugzeuge gebaut, um die Nachfrage zu decken. Das habe höhere Auslastung zur Folge, wie der Verband in Genf berichtet - die Maschinen dürften also voller werden. Der Verband erwartet im nächsten Jahr eine Rekordauslastung von 83,8 Prozent. Er geht davon aus, dass die Passagierzahl 2026 um 4,4 Prozent auf 5,2 Milliarden wächst.