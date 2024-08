São Paulo - Ein Flugzeug mit 62 Menschen an Bord ist im brasilianischen Bundesstaat São Paulo abgestürzt. Wie viele Tote es bei dem Absturz in der Stadt Vinhedo gab, ist offiziell bislang unklar. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sagte bei einer Veranstaltung, offenbar seien alle Insassen der Maschine ums Leben gekommen.

Das Nachrichtenportal "G1" berichtete unter Berufung auf die Stadtverwaltung, das Flugzeug sei in einer Wohnsiedlung abgestürzt. Auch die Feuerwehr bestätigte den Absturz. Sie ist demnach mit sieben Rettungsteams vor Ort.

Krankenhäuser in Vinhedo bereiteten sich vor, Verletzte aufzunehmen, wie "G1" berichtete. Neben der Feuerwehr seien auch der Zivilschutz und die Polizei im Einsatz.

Auf Bildern und Videos in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie ein Flugzeug ins Strudeln kam und vom Himmel fiel. Dichter Rauch stieg anschließend auf.

Präsident Lula bat bei der Veranstaltung im Süden Brasiliens die Anwesenden, eine Schweigeminute einzulegen. "Eine sehr traurige Nachricht. Mein ganzes Mitgefühl gilt den Familien und Freunden der Opfer", teilte Lula auf der Plattform X mit.

Der Gouverneur von São Paulo, Tarcísio de Freitas, sagte: "Meine Solidarität gilt allen Opfern und den von dieser Tragödie Betroffenen." Er versprach alle notwendige Unterstützung zu leisten und alle notwendigen Informationen zu veröffentlichen.

"Es gibt noch keine Bestätigung darüber, wie es zu dem Unfall gekommen ist oder wie die aktuelle Situation der Menschen an Bord ist", teilte die Airline VoePass in einem ersten Instagram-Post zu dem Unglück mit.

Der Fluggesellschaft zufolge waren 58 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder an Bord der Maschine. Das Flugzeug war Medienberichten zufolge von der Stadt Cascavel im Bundesstaat Paraná in Richtung Guarulhos in São Paulo unterwegs. Der Flughafen São Paulo–Guarulhos ist der größte Flughafen Brasiliens.