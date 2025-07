Luftverkehr: Flugzeug im Sinkflug - Zwei Menschen verletzt

1 Eine Maschine der US-Fluggesellschaft Southwest Airlines ist plötzlich in einen Sinkflug gegangen - zwei Besatzungsmitglieder wurden verletzt. (Archivfoto) Foto: Charles Rex Arbogast/AP/dpa Schreckmoment kurz nach dem Start: Ein Flugzeug geht über Kalifornien plötzlich in den Sinkflug. Zuvor war ein Alarm ausgelöst worden. Wurde eine Kollision verhindert?







Los Angeles - Bei einem plötzlich eingeleiteten Sinkflug einer Passagiermaschine der US-Fluggesellschaft Southwest Airlines in Kalifornien sind zwei Flugbegleiter verletzt worden. Die Besatzung habe mit der Kursänderung am Freitag (Ortszeit) auf eine Warnung reagiert, wonach sich ein anderes Flugzeug in der Nähe befunden habe, teilte die US-Luftfahrtbehörde FAA mit. Der Vorfall werde untersucht.