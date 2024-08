Luftverkehr: Air Europa trotz geplatzter Übernahme durch IAG optimistisch

1 Air Europa fliegt zahlreiche Ziele in Spanien, Europa und Lateinamerika an. (Foto Archiv) Foto: Oscar J. Barroso/Europapress/dpa

Die Konzentration der europäischen Luftfahrt erhält in Spanien einen Dämpfer. Der Konzern IAG um British Airways und Iberia zieht ein Übernahmeangebot zurück.









Madrid - Die spanische Fluggesellschaft Air Europa blickt nach dem Platzen der geplanten Übernahme durch den Luftverkehrskonzern IAG optimistisch in die Zukunft. Diese sei weiter "nachhaltig und ermutigend", hieß es in einem Kommuniqué. Trotz der Instabilität des Marktes sei das Geschäftsmodell von Air Europa "solide und lebensfähig". Am Vorabend hatte die British-Airways- und Iberia-Mutter IAG das Übernahmeangebot zurückgezogen. Der Grund seien unüberwindbare Hürden wegen der Bedenken der EU-Kommission.