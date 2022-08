2 Das Siegerpodest mit Matthias Sturm (links), Gintas Zube (Mitte) und Stefan Langer (rechts) Foto: Schatz

In Livno, Bosnien-Herzegowina fand kürzlich der "Segelflug Grand Prix Bosnia & Herzegovina 2022" statt. Matthias Sturm mit seiner fliegerischen Heimat beim Luftsportverein Schwarzwald in Winzeln konnte nach sieben Wertungstagen Platz drei des Wettbewerbs erringen.















Fluorn-Winzeln - Pünktlich zum Trainingstag reiste Matthias Sturm mit seiner Lebensgefährtin Heike Schatz nach Livno. Der Trainingstag gibt den Wettbewerbspiloten die Gelegenheit, den Flugplatz und die Umgebung kennenzulernen. Dies geschieht mittels einer realistischen Wettbewerbsaufgabe. Sturm fühlte sich sofort sichtlich wohl in der neuen Umgebung und bewältigte die Trainingsaufgabe in der schnellsten Zeit.

Das relativ kleine Wettbewerbsfeld mit sieben Teilnehmern und die bemerkenswert gastfreundlichen Veranstalter am Flugplatz Livno brachten ein sehr familiäres Ambiente in den Wettbewerb, der tagsüber durch sehr schnelle und spannende Luftrennen herausragender Piloten gekennzeichnet war. Abends wurden dann die Flugerfahrungen der Teilnehmer aus Deutschland, Serbien, Großbritannien und Litauen in kleinem Kreis diskutiert.

Einsame Landstriche und schroffes, bergiges Gelände erlebt

Sturm betonte: "Ich habe mich sehr auf den Wettbewerb in Livno gefreut, da ich bereits seit langem diese Gegend fliegerisch erkunden wollte. Meine Erwartungen wurden voll und ganz erfüllt. In Livno fliegt man in einer wunderschönen Landschaft, die in Teilen an die Provence erinnert."

Sturm ergänzt weiter, dass er aus seiner JS3-18m einsame Landstriche und schroffes, bergiges Gelände erlebt habe. Die Umstellung zum Schwarzwald sei deutlich spürbar gewesen, da die Topographie und die resultierende Thermik anders sind. Trotzdem oder gerade deshalb war die Freude am Fliegen sehr groß.

Sämtliche Tagessiege gingen an das Trio

Die drei späteren Top-Platzierten Gintas Zube (Litauen), Stefan Langer (Deutschland) und Matthias Sturm (Deutschland) lieferten sich vom ersten Tag an ein packendes Dreier-Duell um den Sieg. Sämtliche Tagessiege gingen an dieses Trio. Ebenso fast alle Zweit- und Drittplatzierungen. Sturm konnte zwei Tagessiege und zweimal den zweiten Platz erringen. Am vierten Wertungstag unterlief ihm beim Abflug ein Fehler, der zur Disqualifikation für diesen Tag führte und zum Rückfall auf Gesamtplatz fünf führte. Mit Kampfgeist schaffte er es dann in den verbleibenden vier Wertungen wieder zurück in die Top-3.

Hohe Geschwindigkeiten erreicht

Die Wetterbedingungen waren durchweg gut bis sehr gut, wodurch sehr hohe Geschwindigkeiten erreicht wurden. So hatten die drei Tagessieger und späteren Gesamtsieger am letzten Wertungstag eine durchschnittliche Geschwindigkeit von mehr als 162 Stundenkilometern auf einer Strecke von 330 Kilometern. Vor Mattias Sturm (30 Punkte) konnten sich Gintas Zube (38 Punkte) den Gesamtsieg und Stefan Langer (35 Punkte) den zweiten Rang sichern.

Der kleine aber feine Unterschied

Beim Segelflug Grand Prix ist die Besonderheit, dass alle Piloten zeitgleich über eine imaginäre Startlinie abfliegen. Durch die hohe Leistungsdichte der internationalen Toppiloten ergeben sich daraus oftmals spannende Kopf-an-Kopf-Rennen. Der erste, der die Ziellinie überfliegt, ist auch der Sieger – ein traditionelles Wettrennen eben.

Die Piloten bei traditionellen Streckenflugwettbewerben haben die Möglichkeit, ihren persönlichen Abflug in einem Zeitfenster festzulegen. Somit können taktische Entscheidungen zum Wetter mit einbezogen werden. Auch hier gewinnt der Schnellste, jedoch ist das nicht unbedingt der Erste.

Für Beobachter hat daher der Grand Prix einen besonderen Reiz durch die einfachen und klaren Regeln.